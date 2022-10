FO réclame plus de pompiers professionnels pour mieux couvrir les campagnes de Haute-Vienne

Il n'y a pas assez de pompiers professionnels en Haute-Vienne et les délais d'interventions s'allongent selon le syndicat Force Ouvrière, qui réclame des embauches. Actuellement la Haute-Vienne compte 179 pompiers professionnels, il en faudrait une vingtaine de plus pour Nicolas Corneloup, représentant FO au Service départemental d'incendie et de Secours, notamment pour mieux couvrir les zones rurales. Le syndicaliste plaidera cette cause ce vendredi après-midi, lors d'une réunion avec la préfète de la Haute-Vienne et le président du SDIS 87.

Des volontaires souvent indisponibles en journée

"Aujourd'hui, on ne peut plus offrir la même sécurité qu'il y a 10 ans" regrette Nicolas Corneloup, qui est aussi numéro 2 de FO au niveau national chez les pompiers. En cause, des délais d'intervention qui s'allongent, en particulier dans les campagnes. "La journée, les pompiers volontaires en milieu rural ont de plus en plus de mal à répondre parce qu'ils travaillent sur Limoges, c'est le centre névralgique du département, donc ce sont les pompiers de Limoges qui doivent répondre à ces interventions." Avec à la clé des délais de 40 voire 45 minutes pour aller porter secours ou éteindre des incendiesà Saint-Yrieix-la-Perche ou Bellac.

"Forcément ces délais peuvent avoir des conséquences dramatiques" souligne Nicolas Corneloup, qui insiste aussi sur une autre conséquence. "Ça draine des secours de Limoges sur l'extérieur et du coup, même sur Limoges on se retrouve en sous-effectifs pour assurer nos propres missions." Le syndicaliste martèle que c'est un "choix politique" qui se pose pour le financement des secours et il appelle les élus et l'Etat à prendre leurs responsabilités pour l'assurer.

Une revendication légitime confrontée à un budget très contraint

Pierre Allard, maire de Saint Junien et président du SDIS de la Haute-Vienne reconnait toutes ces difficultés. Pour lui, il faut donc inciter les employeurs à faire des efforts pour libérer plus facilement les pompiers volontaires. Dans l'idéal il faudrait aussi embaucher des professionnels, mais c'est très compliqué.

"Nous avons dû faire face à l'augmentation de la valeur de l'indice des fonctionnaires et à l'augmentation de la prime de feu. Nous faisons face aujourd'hui à la crise énergétique, donc c'est 1. 600.000 € à trouver en financement. Ce qui m'amène à dire que même si les syndicats ont raison pour partie, il faut à un moment donné trouver les moyens de le financer. Et les départements, avec les communes ne pourront pas le faire." L'idée serait plutôt de se tourner vers les assureurs, qui versent déjà une taxe pour financer les pompiers. Ils pourraient être mis davantage à contribution, dans le cadre d'une réflexion engagée au niveau national.