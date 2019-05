Foëcy : le forcené dormira en prison jusqu'à son procès

Foëcy, France

L'homme est poursuivi pour violence avec armes sur son épouse, son fils et six gendarmes. Son avocate a proposé qu'il puisse rester en liberté en allant vivre chez un ami, mais le tribunal a décidé de le maintenir en détention dans l'intérêt de sa famille. Le couple est en instance de divorce, mais tous deux vivent encore sous le même toit, sans s'adresser la parole depuis plusieurs mois, a expliqué le prévenu au tribunal. Ce qui a mis le feu aux poudres, d'après ce tailleur de pierre de 43 ans, samedi matin, c'est l'attitude de sa femme qui lui aurait fait une crise de jalousie lorsqu'il est rentré vers sept heures du matin, après avoir passé la nuit en boite. L'homme aurait essayé de se contenir, mais elle l'aurait poussé dans ses derniers retranchements, et l'alcool a fait le reste. Le prévenu s'est excusé auprès des gendarmes sur qui il a lancé plusieurs objets dont une machette. , mais pas auprès de son épouse, le visage tuméfié, opérée ce weekend pour une fracture du doigt. Mon client a disjoncté, reconnait Me Gamard, mais il n'a pas de casier judiciaire, il travaille depuis 25 ans dans la même entreprise et présente des garanties. Les scellés, exposés à l'audience : Une batte de base-ball, deux haches, une machette et quatre longs couteaux ne plaident pas pour lui. Le procureur n'hésite pas à les exhiber pour prouver la dangerosité du prévenu. L'homme dormira donc en prison jusqu'à son procès.