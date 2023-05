Foie gras, chocolat, whisky : le gros butin de deux voleurs à l'étalage dans l'Yonne

Une saisie inhabituelle pour les gendarmes de l'Yonne. Deux personnes ont interpellées samedi 20 mai dans une voiture à Avallon, après au moins un vol à l'étalage dans un grande surface à Appoigny. C'est grâce au numéro d'immatriculation de leur voiture que les gendarmes ont pu les retrouver après le vol et les appréhender un peu plus tard dans la journée, au sud du département.

Un butin de gourmets

Dans leur véhicule, les gendarmes ont trouvé un butin qui provenait sans doute de plusieurs vols : une cinquantaine de pots de foie gras de différentes tailles, 65 tablettes de chocolat, 5 bouteilles de whisky et des paquets de café. Les deux hommes, âgés 45 et 46 ans, ressortissants géorgiens, ont été placés en garde à vue puis relâchés et assignés à résidence à l'adresse qu'ils ont déclarée, en région parisienne. Ils seront convoqués dans les prochaines semaine devant la justice.