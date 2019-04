Foire au jambon de Bayonne: les premières contraventions sont tombées pour les personnes qui urinent dans la rue

Ras-le-bol des odeurs d'urine! La ville de Bayonne a décidé de sévir en sanctionnant les personnes qui font pipi dans la rue, sur les murs des bâtiments privés ou publics ou dans la Nive, lors de la foire au jambon. La contravention fixée par un arrêté municipal s'élève à 62 euros.

Cette décision inédite était nécessaire pour Christian Barbé-Millet, adjoint à la mairie en charge de la sécurité et de la tranquillité publique, car: "_les habitants et les commerçants n'en peuvent plus. C'est totalement anormal d'avoir ce type de comportement_, puis continue, ce qui me désole c'est de constater que ce ne sont pas forcément que des gamins de 14-15 ans qui agissent ainsi, ce sont aussi les personnes d'un certain âge."

Un travail de sensibilisation à faire

Une attitude "inadmissible" pour l'élu, d'autant plus qu'une dizaine de pissotières ont été installées "dans plusieurs rues, principalement sur le petit Bayonne qui était le point chaud de la foire. Il faut savoir que tous les bars qui sont ouverts offrent un accès à leurs toilettes. Ils en ont l'obligation. Donc les consommateurs n'ont pas d'excuses."

Alors, comment sensibiliser la population et stopper ces incivilités ? "La parole et la verbalisation mais parfois c'est un peu compliqué, explique l'adjoint, notamment quand les personnes sont très alcoolisées. Dans ces moments-là, le côté pédagogique ne sert pas les gens n'écoutent pas . Et puis on ne peut pas embarquer tout le monde." Il constate qu'il est aussi difficile pour certains individus de reconnaître leurs torts : "j'ai en tête, une personne d'une cinquantaine d'années qui a trouvé le moyen, de faire ses besoins sur le mur de la crèche au quai Chaho, sans pour autant être éméché. Au moment de l'interpellation, elle était scandalisée..." Le chemin est encore long donc.