La Foire aux Vins de Colmar ouvre ses portes ce vendredi matin à 10 heures. C'est l’événement de l'été dans la région. C'est la 3e foire de France et la première foire du Grand Est. L'an dernier elle a attiré plus de 300.000 personnes. Indochine ouvre le bal côté festival à 20 heures.

Colmar, France

La Foire aux Vins de Colmar débute ce vendredi. L'ouverture des portes, c'est ce matin à 10 heures jusqu'au 5 août au Parc Expo.

C'est cette année la 71e édition. La foire c'est 350 exposants, 1 500 échantillons des meilleurs cépages alsaciens à déguster. Une foire gastronomique, commerciale, c'est aussi un Festival qui accueille aussi de prestigieux artistes pendant 10 jours.

Indochine ouvre le bal du Festival

En ouverture ce soir à 20 heures, il y a Indochine avec Nicolas Sirkis, ne cherchez plus des places, c'est complet.

Santana et sa guitare viendront aussi chauffer la coquille. Il y a aussi : Lenny Kravitz, Nek Feu et IAM, Francis Cabrel et Julien Clerc, les Scorpions ou encore Djamel Debouze et Louane. Bref, c'est comme chaque année, une programmation pour plaire à tout le monde.

4 concerts sont déjà complets : Indochine, Scorpions, Santanna et la Nuit Blanche avec Martin Solveig.

Passage en revue des têtes d'affiche avec Claude Lebourgeois Copier

Une beau millésime d'artistes, qui sa va sans doute attirer la foule, l'an dernier sur 11 jours cette fois-ci, plus de 300 000 visiteurs sont venus à la Foire aux Vins de Colmar . C'est la 3e foire de France et première foire du Grand Est.

Pour la programmation, le bouche à oreille fonctionne beaucoup pour nous. Je crois qu'on est un des gros festival français voir européen, à attirer autant Santana, que Kravitz que Scorpions. Santana sera un grand moment de la foire, je m'attends à aussi une belle prestation de Lenny Kravitz," Claude Lebourgeois, le directeur artistique du festival