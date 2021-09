J-2 avant la 75ème foire de Châlons le rendez-vous de la rentrée politique. Après une édition 2020 annulée à cause du covid-19, les politiques français devraient être nombreux à être présents et à renouer avec "la tradition", surtout à l'approche de l'élection présidentielle.

Foire de Châlons : la rentrée politique des ministres et candidats à la présidentielle

Gerald Darmanin, alors ministre de l'action et des comptes publics, lors de l'inauguration de la foire de Châlons-en-Champagne (Marne) le 30 août 2019

C'est la deuxième foire agricole de France et surtout le rendez-vous incontournable de la rentrée politique de la rentrée. La foire de Châlons-en-Champagne (Marne) est de retour ce vendredi pour une 75ème édition, un an après l'annulation de la 74ème en raison de la pandémie de coronavirus.

Comme lors de chaque édition, les personnalités politiques devraient se bousculer au portillon du Capitole, d'autant plus que l'échéance présidentielle est proche.

"On aura deux candidates", Bruno Forget, directeur de la foire de Châlons.

Aucune information à cette heure sur la venue de Marine Le Pen, candidate RN. Forte probable en revanche, la présence de la présidente de la région Île-de-France de Valérie Pécresse et celle de la maire PS de Paris Anne Hidalgo, celle-ci laisse planer le doute sur une éventuelle candidature.

Le ministre de l'Agriculture Julien De Normandie sera présent dès vendredi matin pour inaugurer l'évènement. Il sera notamment suivi de Franck Riester, ministre chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, Alain Griset, chargé des Petites et Moyennes Entreprises et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.

Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, François Hollande...

D'autres personnalités sont en cours de calage, précise-t-on du côté des organisateurs. Emmanuel Macron n'est à cette heure pas prévu, il était venu en 2016, quelques mois avant son élection comme président de la République. La foire de Châlons porte chance aux candidats à la présidence puisque Nicolas Sarkozy et François Hollande ont, eux aussi, arpenté les allées avant d'entrer à l'Élysée.