Foire de Lessay : ambiance houleuse pour l'installation des premiers forains

12h30 sur le champs de foire de Lessay. Une quarantaine de véhicules est déjà stationnée. Certains forains profitent d'une pause déjeuner. D'autres sont déjà en train de monter leurs manèges. Sur le rond-point, la présence de gendarmes vient rappeler que quelques minutes auparavant, l'ambiance était beaucoup plus électrique. Dans un communiqué, la préfecture de la Manche fait état de "menaces et insultes proférées". Le préfet Gérard Gavory a apporté son "soutien" aux gendarmes et aux élus de Lessay, qui ont décidé de porter plainte après les altercations de ce lundi matin.

A quatre jours du début de la Sainte-Croix, les forains ont choisi d'entrer de force et d'installer leurs véhicules là où ils sont traditionnellement, c'est à dire au pied de leurs manèges, sur le champs de foire. Sauf que cette année, pour des raisons à la fois de sécurité incendie et de pass sanitaire, la mairie avait proposé une aire d'accueil pour les véhicules en dehors de la foire. Décision qui avait été entérinée en conseil municipal en mai.

On a tous fait le folklore de la foire : même si on n'appartient pas à la ville de Lessay, une fois par an, on fait partie de Lessay. On a toujours eu nos caravanes derrière nos manèges. Nos véhicules ne dérangent pas la sécurité. Ce n'est pas vrai. Le lieu où on veut nous mettre, s'il y a un incendie, ça va être une tragédie. Par ailleurs, on a peur qu'on nous vole ou qu'on nous dégrade notre matériel. Et puis, on ne peut pas laisser nos personnes âgées, nos enfants seuls en pleine chaleur, loin de nous - Constant Gazançon, forain