Paris, France

Ce dimanche, vers 18h30, un couple s'est retrouvé suspendu dans le vide, à l'horizontale dans une attraction de la Foire du Trône. Quelques minutes plus tôt, ils sont montés à bord de "La Boule", une structure métallique ronde qui se balance de haut en bas sur plusieurs mètres, au bout deux câbles élastiques. Mais à cause d'un dysfonctionnement mécanique, l’un des câbles s’est distendu et la boule a cogné un portant de l'attraction.

Les deux passagers ont été conduits à l'hôpital. La femme souffre de douleurs dorsales et cervicales et son mari d'un traumatisme crânien. L'attraction a été immédiatement fermée.

Le deuxième incident en six semaines sur le même manège

Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat du 12ème arrondissement. Le 5 avril dernier, elle avait déjà connu un "incident". L'une de ses barres métalliques "de maintien" s’était décrochée, alors que deux étudiants se trouvaient à bord.