Les obsèques du gendarme mort lors d'une patrouille en Ariège prévues jeudi à Foix

En Ariège, les obsèques du gendarme mort vendredi à moto auront lieu jeudi 18 mai en l'abbatiale de Foix. Le sous-officier Jean-Jacques Bloy est mort vendredi après une chute, alors qu'il patrouillait avec un collègue, dans le village de L'Herm.

Ce gendarme du peloton motorisé de Saint-Girons avait 37 ans. Marié et père de deux enfants, Jean-Jacques Bloy était en fonction dans cette brigade depuis bientôt deux ans, après déjà dix années de service à son actif. Très apprécié de ses collègues, il était qualifié de militaire "remarquable" et "exemplaire" par le colonel Heurtebise, à la tête du groupement de gendarmerie de l'Ariège. Depuis sa mort, un soutien psychologique et social est mis en place auprès de sa famille et de ses collègues.

Ses obsèques débutent jeudi à 16 heures à Foix. Elles seront précédées en tout début d'après-midi d'une cérémonie d'hommage militaire, devant le groupement des gendarmes ariégeois allées de Villlote. Des autorités officielles sont attendues mais leur identités n'ont pas encore été précisées.