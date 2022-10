Folle chevauchée dans les Côtes d'Armor : "j'ai eu peur qu'ils me tuent"

Mardi 4 octobre 2022, en fin d'après-midi, Laurence* est au volant de sa voiture avec sa fille de 15 ans à ses côtés. Elle circule vers Pordic quand elle voit arriver un petit utilitaire rouge, avec deux jeunes hommes à bord.

Le passager sort une arme. "Il m'a regardé, m'a souri et il a tiré", raconte Laurence, encore sous le choc. "J'ai entendu la détonation, le projectile est arrivé dans le haut de mon bras". La mère de famille active son frein à main pour stopper sa voiture. "J'ai fait sortir ma fille, je croyais qu'elle était blessée, je croyais que j'étais blessée gravement. Je me suis rendue compte cinq minutes après que le carreau avait pété".

D'où j'étais, on voyait un pistolet à canon court, noir. C'est hyper violent comme image. Je voyais ça que dans les films

Laurence s'en tire avec un hématome mais surtout avec une très grosse frayeur.

Un périple de plus de 7 heures

C'est en fait un pistolet à bille d'acier, semblable à un 9 millimètres, acheté quelques heures avant par le tireur. Pendant plus de 7 heures mardi, ces deux hommes de 18 et 25 ans, en voiture, ont tiré et détruit des dizaines de vitres de véhicules, des abribus, des baies vitrées de Plérin à Lantic en passant par Binic, Plélo, Triguidel et Saint-Quay-Portrieux...... Ils ont visé des cyclistes, des automobilistes, comme Laurence, avant leur interpellation à 22h45 par les gendarmes.

66 plaintes

Au total 66 plaintes ont été déposées. Il y en aura sûrement d'autres dans les jours à venir.

"Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça ?", se demande Laurence. "J'ai eu peur qu'ils me tuent". Au tribunal, les deux amis n'ont pas vraiment réussi à expliquer leur folle chevauchée. "Sur le moment, on rigolait", a simplement lâché le plus jeune.

* Le prénom a été modifiée