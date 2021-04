Folle course-poursuite d'un automobiliste dans les rues d'Anglet et de Biarritz

Un conducteur de 23 ans a été interpellé et placé en garde a vue, avant d’être transféré dans un service psychiatrique, après une course-poursuite mercredi dans les rues d'Anglet et Biarritz. L'affaire n'a pas fait de victime.

Course-poursuite rocambolesque dans les rues d'Anglet et Biarritz mercredi 28 avril 2021. Tout commence par une voiture qui roule à vive allure dans les rues d'Anglet en début d’après-midi. Premier accrochage, sans trop de dégâts. Puis le jeune conducteur de 23 ans se rend près de la boulangerie où il travaille.

Il emboutit à nouveau sa voiture qui se retrouve immobilisée. Dans la panique, il dérobe le scooter d'un client qui est en train d'acheter son pain dans la boulangerie en question.

Arrêté dans la rue

Il file alors à Biarritz et se gare sur un parking proche des locaux de la police municipale. On ne sait trop pourquoi mais il brise la vitre d'une voiture stationnée dans le secteur et pénètre à pied dans les locaux de la police. Armé d'un couteau il menace les agents qui appellent alors en désespoir de cause le commissariat de la ville. Finalement l'homme est arrêté dans la rue par les policiers sur les indications d'un passant vers 17 heures.

Intenable en garde à vue

Mais il ne se calme pas. Placé en garde à vue, il en fait voir de toutes les couleurs aux fonctionnaires. Il se met tout nu dans la geôle et urine partout. Le jeune homme est hospitalisé dans un service psychiatrique de Bayonne. Un dépit amoureux pourrait être à l'origine de la folle journée du jeune homme originaire des Charente-Maritime. Il affirme résider à Biarritz, mais les enquêteurs n'ont pu localiser sa demeure. Ses parents qui habitent dans les Landes ont été alertés.