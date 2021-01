Deux jeunes ont été interpellés puis placés en garde à vue, ce samedi aux alentours d'une heure du matin, après une longue course poursuite avec la police entre Montargis et Chécy.

Folle course poursuite entre Montargis et Chécy : deux jeunes interpellés dans la nuit

Deux jeunes, âgés de 21 ans et 24 ans, ont été pris en chasse par la police ce samedi dans la nuit. La course poursuite aurait commencé à Villemandeur, près de Montargis, et se serait terminée à Orléans, en direction de Chécy, soit plus de 60 kilomètres plus loin.

Les deux jeunes ont été interpellés puis placés en garde à vue à Montargis, aux alentours d'une heure du matin.

Vol par effraction et refus d'obtempérer

Ils auraient été appréhendés par la police après avoir commis un vol par effraction, puis auraient refusé d'obtempérer, précise le procureur de Montargis. Le véhicule dans lequel ils circulaient aurait été volé, indique une source policière. Dans leur course, les individus auraient multiplié les infractions routières.

Une enquête est ouverte.