Folle journée de Nantes : prison avec sursis requise contre l'ex-dirigeante

L'avocat de Joëlle Kerivin, Me Arié Alimi.

L'ex-directrice de la Folle journée comparaissait ce jeudi 9 mars devant le tribunal correctionnel de Nantes pour abus de bien social, abus de confiance et détournement de fonds publics. Le jugement doit être rendu le 4 mars prochain.

ⓘ Publicité

Joëlle Kerivin, 50 ans, a pris la tête du festival de musique classique nantais en 2015. Elle est poursuivie pour avoir détourné plus de 600.000 euros, principalement issus des caisses de la Folle journée, mais aussi de l'espace Simone de Beauvoir, association féministe dont elle était présidente depuis 2013. Aujourd'hui, il reste environ la moitié à rembourser, soit un peu plus de 300.000 euros.

Un système frauduleux complexe

Un système savamment orchestré et très complexe, où tout était mis en place pour ne pas éveiller les soupçons. Où tout, ou presque, passait par Joëlle Kerivin. Les informations étaient cloisonnées, les collaborateurs avaient peu de lien entre eux... Seule la prévenue avait accès aux cartes de crédit et aux chéquiers de la Folle journée et de l'espace Simone de Beauvoir. Elle les a utilisés pour de nombreuses dépenses. Des dépenses gonflées au fil du temps, qu'il s'agisse d'avances sur salaire faramineuses ou de notes de frais injustifiées, comme pour des vêtements de luxe ou des soins de beauté, qualifiées de "frais de représentation".

"Elle utilise les fonds publics comme sa propre banque", dénoncent les parties civiles qui pointent le caractère manipulateur de l'ex-patronne du festival de musique classique. "L'enquête a montré que les virements ou les détournements frauduleux ont toujours été très bien pensés, bien organisés, bien dissimulés. Et ce, jusqu'à l'époque de sa démission, donc jusqu'au bout", dénonce l'avocat de la SAEM (Société anonyme d'économie mixte) Folle journée, Me Nicolas de la Taste.

Dans l'engrenage ?

Un argument balayé par la défense qui met en avant la fragilité d'une personne surendettée, persuadée de pouvoir rembourser ses dettes avant d'être prise dans l'engrenage, allant jusqu'à faire des faux pour simuler le remboursement de ces mêmes dettes. "Elle travaillait beaucoup trop et elle a totalement perdu pied en termes de dépenses, ce qui l'a amenée à commettre l'irréparable comme elle dit", souligne l'avocat de la prévenue, Me Arié Alimi.

Puis l'affaire éclate et la "femme de pouvoir" chute. À la barre, la prévenue reconnaît tous les faits qui lui sont reprochés, comme résignée derrière ses lunettes noires, le visage enfoncé dans son épaisse écharpe grise. "J'ai fait n'importe quoi, confie-t-elle. J'ai gâché ma vie."

Le ministère public a requis 4 ans de prison avec sursis à l'encontre de Joëlle Kerivin, avec une obligation de travailler et d'indemniser les victimes, l'interdiction de gérer une entreprise commerciale pendant 15 ans et d'exercer une profession de gestion financière pendant cinq ans.