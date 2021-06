Fonderie de Bretagne : le tribunal de Lorient ordonne la libre circulation des biens et des personnes

Le tribunal de Lorient vient de rendre sa décision sur le référé engagé par la direction de Renault, elle dénonçait un usage abusif du droit de grève alors que le mouvement dure depuis plus d'un mois. Le tribunal ordonne la libre circulation des biens et des personnes, et donc un libre accès au site