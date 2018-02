La Cour d'appel a rendu son délibéré après la mort des deux ouviers de la Fonderie de Feurs, Jacques et Damien, décédés dans une explosion en juin 2011. La justice a confirmé ce mercredi après-midi la condamnation de 200 000 euros pour Valdi, 250 000 euros pour Feursmetal. Les deux entreprises sont reconnues de nouveau coupables d'homicide involontaire. Le beau frère de Jacques a réagi ce mercredi sur France Bleu. Jean-Luc Denis craint désormais un pourvoi en cassation. Les entreprise coupables ont 5 jours pour le faire.

"On craint ce pourvoi mais c'est la stratégie qui est choisie depuis le début. Des entreprises qui refusent d'assumer leurs responsabilités, qui n’acceptent pas les décisions de justice, qui ne respectent ni les victimes ni leurs familles. On ne se fait donc pas trop d'illusions sur la suite des événements et on a peur d'en reprendre pour quelques années. C'est inhumain, c'est du harcèlement. Les entreprises ont juste à payer, elles sont reconnues coupables. C'est important de comprendre que c'est la 5e condamnation en l'espace de 7 ans : 3 fois au civil et 2 fois pénal. Je connais des gamins qui ont fait des petites conneries, il ne leur faut pas autant pour aller en prison ! Le pourvoi en cassation ce serait le 14e recours !"