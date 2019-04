Fonderies du Poitou : un accord a été trouvé entre Renault et le repreneur potentiel Liberty House

Renault et Liberty House, principal repreneur des deux sites des Fonderies du Poitou, ont conclu un accord ce lundi de Pâques. Un accord essentiel avant les audiences de cette semaine devant les tribunaux de commerce de Lyon et de Poitiers.

Poitiers, France

Le groupe anglo-indien Liberty House, principal candidat à la reprise des sites Alu et Fonte des Fonderies du Poitou, confirme avoir signé un accord ce lundi matin avec Renault, principal donneur d'ordres de l'entreprise de la Vienne.

"Renault s'engage sur des volumes de production dans les années qui viennent et cela va nous permettre de travailler sur une diversification des activités et des clients à moyen terme", nous résume Philippe Baudon, le directeur de Liberty House. "Les discussions ont été extrêmement constructives et essentielles à la veille des audiences des tribunaux de commerce de Lyon et Poitiers", poursuit le repreneur potentiel.

L'essentiel de l'accord conclu entre Renault et Liberty House

Le tribunal de commerce de Lyon doit en effet valider l'offre de reprise du site Alu ce mardi 23 avril. Mercredi 24 avril, ce sera au tour du tribunal de Poitiers pour le site Fonte.

Toutes les conditions sont réunies pour pérenniser le site des Fonderies du Poitou, selon Liberty House

"Tout n'est pas encore gagné, mais toutes les conditions sont réunies pour pérenniser l'actualité des Fonderies du Poitou" précise Philippe Baudou. "Notre projet a le soutien de Renault et cela est essentiel. Là, nous allons entrer dans l'action. Enfin ! Nous avons dessiné et créé une organisation commune des sites. Nous devons maintenant apprendre à travailler ensemble, retrouver de la sérénité et se remettre au travail et réussir à moyen terme ce projet de diversification. Nous allons pouvoir passer, j'espère, à la vitesse supérieure pour entrer dans le vif du sujet " ajoute Philippe Baudon.