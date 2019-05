Fondettes : la gérante du salon de massage condamnée à 30 mois de prison avec sursis pour proxénétisme

Fondettes, France

La gérante du salon de massage Secret d'Omoï à Fondettes en Indre-et-Loire, un salon placé en liquidation judiciaire début mai, a été condamné ce jeudi 23 mai par le tribunal correctionnel de Tours à 30 mois de prison avec sursis pour proxénétisme et travail dissimulé. Le salon proposait, en plus des massages, des prestations à caractère sexuelles, comme des douches accompagnées et des "finitions réservées aux clients fidèles". La page Facebook de l'établissement était d'ailleurs très suggestive.

La gérante, âgée de 28 ans, a aussi été condamné à 1.000 euros d'amendes. Elle ne pourra plus exercer d'activité professionnelle de ce type. Elle pourra plus ouvrir une activité commerciale ou industrielle pendant 10 ans. Il faut dire qu'une partie des recettes, payée en liquide, n'était pas déclarée.

Le parquet avait demandé de la prison ferme

Son concubin a lui été condamné à 360 jours/amende à 8 euros. Il est aussi condamné pour proxénétisme aggravé. Le parquet avait requis 3 ans de prison dont 10 mois avec sursis contre la gérante à l'encontre de la gérante et 2 ans de prison dont 12 mois avec sursis contre son compagnon.