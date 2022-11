Fondettes : une femme tire sur son compagnon puis insulte une gendarme lors de sa garde à vue

Une femme de 27 ans a été condamnée à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Tours, sur la base du plaider coupable. Samedi 26 novembre, peu après 20h, elle est interpellée après avoir tiré sur son compagnon avec une carabine à air comprimé. C'est ce dernier qui a alerté les gendarmes de Luynes. Une embrouille qui serait liée à l'usage d'une cigarette électronique selon les enquêteurs de la cellule de lutte contre les atteintes aux personnes.

Placée en garde à vue et en état d'ébriété, la jeune femme a ensuite copieusement insulté pendant plus d'une heure l'une des gendarmes qui la surveillait. Lors de son interrogatoire, l'auteure des faits a nié avoir visé le pied de son compagnon, qui n'a pas été blessé et n'a pas souhaité porter plainte. Au-delà de sa condamnation à du sursis, la jeune femme devra verser 150 euros de dommages à la gendarme qu’elle a outragée.