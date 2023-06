Fonds Marianne : le préfet responsable de sa gestion démissionne, annonce le ministère de l'Intérieur

Après plusieurs semaines de polémique, le préfet responsable de la gestion du fonds Marianne démissionne. Christian Gravel, préfet responsable du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), gérant de ce fonds de lutte contre le séparatisme, a "souhaité remettre sa démission, qui a été acceptée", a affirmé le ministère de l'Intérieur ce mardi dans un communiqué.

ⓘ Publicité

Ce fonds Marianne a été créé en 2021 par Marlène Schiappa, alors ministre déléguée à la Citoyenneté, pour lutter contre le séparatisme, après l' assassinat du professeur Samuel Paty en 2020 . Deux associations bénéficiaires d'une partie du fonds (sur 17 en tout) sont soupçonnées d'avoir utilisé cette enveloppe à d'autres fins, notamment politiques. Une information judiciaire sur des soupçons de détournement de fonds publics a été o uverte par le Parquet national financier (PNF) début mai.

Christian Gravel mis en cause dans un rapport

La décision de Christian Gravel fait suite à la publication d'un rapport de l'Inspection générale de l'administration (IGA) visant la subvention versée à l'une des associations bénéficiaires du fonds par le CIPDR. "Le secrétariat général du CIPDR n'a pas accompli les diligences nécessaires au bon suivi de l'exécution de la subvention versée à l'USEPPM*", la principale association bénéficiaire du fonds, dénonce le rapport de l'IGA publié par la place Beauvau. "Ce manquement est, pour partie, imputable à l'association, qui n'a pas transmis dans les délais la documentation exigée par la convention. Il procède également de défaillances dans l'organisation du service, d'un défaut de vigilance et d'un traitement privilégié réservé à cette association", ajoute-t-il.

À lire aussi Fonds Marianne contre le séparatisme : les signalements transmis au parquet national financier

À lire aussi Fonds Marianne : le parquet financier ouvre une information judiciaire

L'association n'a pas respecté les "objectifs fixés"

Initialement doté de 2,5 millions d'euros, le fonds Marianne, lancé le 20 avril 2021 par Marlène Schiappa, visait à financer des associations portant des discours de promotion des valeurs de la République pour apporter, notamment sur les réseaux sociaux, la contradiction à l'islam radical. Le rapport souligne que "l'appel à projet" du CIPDR pour sélectionner les initiatives "n'a été ni transparent ni équitable".

Le rapport regrette aussi que l'USEPPM n'ait pas utilisé son enveloppe allouée selon ce qui avait été signé entre l'association et le CIPDR : "L'utilisation faite de la subvention reçue par l'USEPPM (qui devait initialement recevoir environ 355.00 euros, ndlr) n'a pas été conforme aux objectifs fixés dans la convention, entre elle et le CIPDR, une partie de la subvention n'a pas été dépensée conformément à la convention". Selon France 2 et de Marianne, dont l'enquête conjointe a révélé ces dysfonctionnements, l'USEPPM aurait, avec ses 355.000 euros de dotation, seulement alimenté un site internet et des publications peu suivies sur les réseaux sociaux. Quelque 120.000 euros ont aussi été utilisés pour salarier deux de ses ex-dirigeants.

À lire aussi Fonds Marianne : feu vert du Sénat à une commission d'enquête

Un autre rapport attendu

La mission "préconise" que "le CIPDR demande à l'USEPPM le remboursement de près de la moitié de la subvention versée". La totalité des recommandations de l'IGA "seront mises en œuvre", indique Beauvau. Selon le ministère, un autre rapport de l'IGA sur l'ensemble des 17 associations bénéficiaires du fonds sera remis fin juin. Le site Mediapart avait notamment révélé que plusieurs personnalités de gauche avaient été dénigrées dans des contenus mis en ligne par une autre structure financée par le fonds, "Reconstruire le commun", qui a obtenu 330.000 euros.

*Union Fédérative des Sociétés d'éducation physique et de préparation militaire