Fontaine : le corps retrouvé au pied d'une falaise est bien celui de l'homme disparu le 14 juin dernier

L'autopsie pratiquée ce lundi 29 juin sur le corps le confirme : la dépouille retrouvée au pied d'une falaise à Fontaine, vendredi, est bien celle de l'homme porté disparu depuis le 14 juin. Son identité a été confirmée par analyse dentaire.

Il s'agit de Yacine Djebili. L'homme de 42 ans avait quitté son domicile de Fontaine pour faire une marche avec son trousseau de clés et un appareil MP3 et n'avait plus donné de nouvelles depuis.

La piste du suicide est avérée selon le parquet de Grenoble.