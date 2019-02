Fontaine : un différend entre automobilistes se termine par des coups de feu

Fontaine, France

Des embardées sur l’autoroute, des queues de poisson, et finalement des coups de feu. Le différend entre des automobilistes est allé très loin de jeudi matin dans l’agglomération grenobloise, à Fontaine (Isère).

Les conducteurs et occupants de deux voitures se sont d’abord « frictionnées » sur l’autoroute, multipliant les queues de poisson et autres invectives. Les deux véhicules sortent à Fontaine, et se retrouvent au niveau d’un supermarché de l’avenue Paul-Langevin. L’une des deux voitures a bloqué l’autre qui a répondu par des tirs d’arme à feu. Le conducteur de la voiture visée a été blessé légèrement à une épaule et à une jambe. Tout le monde a quitteé rapidement les lieux.

Le blessé s'est présenté de lui-même à l’hôpital, ses blessures sont superficielles. Un enquête a été ouverte, et confiée à la sûreté départementale.