Fontaine : un jeune de 15 ans poignardé de trois coups de couteau

Un adolescent de 15 ans a été poignardé à trois reprises à l'aide d'un couteau, ce mercredi, à Fontaine (Isère). Le jeune homme dit avoir été abordé dans le tram par un homme qui lui demandait une cigarette, selon la police. Deux minutes plus tard, l'adolescent et l'agresseur présume sont tous les deux sortis à l'arrêt de tram Louis Maisonnat, avant que l'homme ne dégaine un couteau et ne le poignarde à trois reprises. Il aurait également été lacéré au niveau du ventre, précise la police.

L'agresseur présumé a pris la fuite. Le jeune homme de 15 a, lui, été transporté au CHU de Grenoble, ses jours ne sont pas en danger.