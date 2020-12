Fontainebleau : des croix gammées taguées sur 67 tombes

67 tombes du cimetière principal de Fontainebleau (Seine-et-Marne) ont été profanées dans la nuit de dimanche à lundi, rapporte le maire de la commune, Frédéric Valletoux. Cela concerne le cimetière principal, et non le cimetière juif.

"Jamais Fontainebleau n'a connu une telle agression", s'indigne le maire de Fontainebleau, Frédéric Valletoux.

Ce qui me choque, c'est l'ampleur de l'ignominie, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines de tombes qui ont été profanées, parfois sur la tombe elle-même, parfois au dos de la tombe, avec différentes couleurs, ce qui laisse penser qu'ils étaient plusieurs.

Frédéric Valletoux, qui s'est rendu lundi matin sur place, estime qu'on est "au-delà de la dégradation, on est sur un crime, on veut souiller les tombes, c'est une injure et une insulte qui est difficile pour tout le monde".

Le maire dénonce un "acte odieux", surtout, dit-il, que "certaines tombes sont très récentes", et les familles sont encore très présentes.

Les tags effacés dès que possible

Le maire explique que les dizaines de familles vont être rapidement prévenues, et que la municipalité interviendra lundi après-midi ou "dans la semaine de manière certaine", une fois que les familles auront été averties, puisque, souligne-t-il, "on ne peut pas intervenir sur les tombes sans leur accord".

Frédéric Valletoux annonce qu'il va porter plainte. La police mène l'enquête et tente d'exploiter les images de vidéosurveillance des alentours du cimetière.