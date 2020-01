Fontainebleau et Avon : un agresseur s'en prend aux femmes pour les dépouiller.

Avon, France

Depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs personnes relaient des informations inquiétantes sur les réseaux sociaux. Un homme s’attaquerait à des femmes près de la gare de Fontainebleau Avon en Seine et marne. Certains post sur Facebook conseillent même aux femmes de faire attention à la tombée de la nuit.

En période préélectorale , on est à moins de trois mois des élections municipales, l'affaire n'a pas manqué d’être relayé par les opposants aux maires d'Avon et de Fontainebleau. "On est dans un contexte où les réseaux sociaux amplifient les agressions" prévient la maire d'Avon, Marie-Charlotte Nouhaud "et certaines listes ont tout intérêt à utiliser l'argument sécuritaire".

"Il y a bien eu sept agressions depuis quelque mois autour de la gare d'Avon"

"Dans la réalité, il y a bien eu sept agressions depuis quelques mois autour de la gare d'Avon" confirme la maire. En revanche Marie-Charlotte Nouhaud dément tout viol, "ces agressions de femmes n'ont aucun caractère sexuel , absolument aucun" affirme-elle. Il s'agit de vols crapuleux " pour prendre les sacs à main et l'argent qui s'y trouve quand il y en a. On retrouve d'ailleurs la plupart du temps les sacs un peu plus loin explique la maire d'Avon sans vouloir en dire plus. La police qui mène actuellement une enquête lui a demandé de garder le silence et n'a pas donné suite à nos appels.

Inquiétude grandissante

Reste que l’inquiétude grandit, d'autant que l'homme agit à la tombée de la nuit en agressant ses victimes de dos affirme Séverine, l'une des habitantes en contact avec plusieurs d'entre elles .

Un phénomène qui touche Fontainebleau à la marge explique le maire Frédéric Valletoux. Une tentative de vol à l'arrachée a eu lieu vendredi dernier par deux hommes mais elle a échoué. Des automobilistes ont prêté main forte à la victime et ont fait fuir les agresseurs.