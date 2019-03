Fontainebleau : un automobiliste perd le contrôle de sa voiture et s'encastre dans un bar-tabac, trois blessés graves

Par Jocelyne Jean, France Bleu Paris et France Bleu

Cela s'est passé en plein centre ville de Fontainebleau ce vendredi peu avant midi. Un automobiliste qui sortait d'un parking souterrain a perdu le contrôle de son véhicule et a fini sa course dans un bar-tabac. Une passante et une cliente ont été gravement blessées. Le conducteur également.