Le Fontanil-Cornillon : un couple retrouvé mort chez lui, la piste du féminicide puis du suicide privilégiée

C'est l'un des amis de cet homme de 82 ans qui a donné l'alerte aux policiers grenoblois ce dimanche. Il était inquiet après l'avoir entendu tenir des propos suicidaires, la veille, lors d'une randonnée. Lorsque la police est arrivée sur place au Fontanil-Cornillon, elle a découvert deux corps inanimés, celui de cet homme et celui de son épouse de 71 ans, ainsi qu'une carabine à côté d'eux. Sans trace d'effraction à leur domicile, la thèse de l'homicide, puis du suicide, est clairement privilégiée.

"Des tensions dans le couple semblent s’être exacerbées récemment" précise le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant. L'épouse avait même prévu de quitter son mari et de rentrer à la Réunion, d'où elle est originaire. Une enquête est en cours et tentera de "préciser les relations qu’entretenaient les époux et plus généralement le contexte des faits" termine le procureur dans un communiqué.