Un détenu de la prison de Fontenay-le-Comte en Vendée a été condamné ce vendredi en comparution immédiate à un an d'emprisonnement pour avoir grièvement blessé un autre prisonnier.

Fontenay-le-Comte : il casse la mâchoire d'un autre détenu et écope d’un an de prison supplémentaire

Fontenay-le-Comte, France

Un an de prison ferme pour avoir frappé et grièvement blessé un autre détenu. Un homme, déjà derrière les barreaux à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte (Vendée) pour des faits de violence, a écopé d'un an d'emprisonnement supplémentaire ce vendredi 15 novembre 2019 pour avoir cassé la mâchoire d'un autre détenu en lui donnant une gifle, lors d'une promenade ce lundi 11 novembre. Le blessé a 60 jours d'ITT, d'incapacité temporaire de travail.

Jugé en comparution immédiate

Vu la gravité de la blessure, le détenu a été jugé en comparution immédiate au tribunal de La Roche-sur-Yon où il a écopé d'un an de prison ferme en plus de sa peine initiale.