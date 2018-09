Fontenay-le-Comte, France

Le détenu qui s'est fait la belle en faussant compagnie aux agents de l'administration pénitentiaire jeudi matin à Fontenay-le-Comte en Vendée a été interpellé selon une information communiqué par le procureur de la République de La Roche-sur-Yon Hervé Lollic. On ignore où et dans quelles conditions l'homme a été localisé et appréhendé, on devrait en savoir plus dans la soirée.

Le détenu incarcéré à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte s'est évadé en fin de matinée alors qu'il était conduit chez un médecin.