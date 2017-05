Football : toujours aussi difficile de se débarasser de la violence dans le monde amateur

Le district de football de la Loire va s'attaquer à une grave affaire de violence ce vendredi : l’agression de l'entraineur de la Fouillouse le 12 mars dernier par un joueur de Terrenoire. Pour comprendre les conséquences de ces violences, France Bleu a retrouvé Vivien, arbitre agressé il y a un an.

Jean-Marie Lorillo avait reçu de nombreux coups sur le parking du stade et avait été laissé inconscient devant sa voiture. Un déferlement de violence qui sera donc évoqué aujourd'hui au district alors que les différents acteurs de la scène seront réunis. Ils reviendront ensemble sur des faits d'une brutalité assez invraisemblable lors d'une rencontre de 1ère division du championnat départemental. Un match remporté par Terrenoire 2 buts à 1 au terme de 90 minutes très tendues puisque deux joueurs avaient été expulsés de chaque côté. Le capitaine de Terrenoire avait à de nombreuse reprises menacé Jean-Marie Lorillo depuis le terrain en affirmant qu'il le retrouverait à la sortie.

Rupture de la rate et traces de chaussure

L'homme de 28 ans a mis sa menace à exécution alors que l'entraineur de la Fouillouse souhaitait quitter le stade plus rapidement que prévu, justement pour éviter le joueur qui l'avait menacé explicitement. Arrivé sur la parking, on l'interpelle, il se retourne et reçoit un coup de pied au sternum. La suite est un déchainement de violences. Les coups pleuvent. Bilan : 15 jours d’ITT, rupture de la rate, traumatisme crânien, fracture de l’os frontal, d'une dent et de la 6e côte. Et l'empreinte de la chaussure de son agresseur sur le front.

Pour évoquer cet événement et les suites qui lui ont été données, ou qui vont l'être, France Bleu accueille ce matin à 7h50 le président du District Thierry Delolme.

Il y a un an, un arbitre tabassé par des joueurs

Ces scènes de violence sont rares mais elles existent bel et bien. Pour en parler, France Bleu a retrouvé Vivien, un arbitre de 26 ans roué de coups par des footballeurs du FC Aurec, il y a un an Haute-Loire. Il a recommencé à arbitrer mais il continue de se reconstruire car on oublie pas facilement ce type d'agression : une pierre reçue à la jambe, un coup de tête et un tabassage en règle au sol à coups de pied. "Pendant plus d'un mois j'ai eu du mal à dormir. Je suis allé voir un docteur qui m'a prescrit des somnifères" raconte l'arbitre d'à peine 30 ans. "C'était une sacrée galère. Des cauchemars, je me réveillais en plein milieu de la nuit. Je transpirais... Au début je n'étais pas bien !"

Vivien a repris le sifflet deux mois après l'agression, en choisissant un match avec deux équipes qu'il connaissait bien. Plus tard dans la saison, les situations conflictuelles sont réapparues. "Quand on est dans le feu de l'action on n'a pas le temps d'y penser. On essaie au maximum d'éviter le gros conflit. Après le match, oui ça revient. Mais on se dit que ça s'est bien passé et que les joueurs sont resté cools" raconte celui qui s'est reconstruit tout seul, effaré des signaux envoyés par le foot pro aux amateurs. Il cite l'agression du Lyonnais Tolisso sur le Stéphanois Lemoine, sanctionnée de deux matches de suspension. "Après les gars se disent qu'ils ne risquent rien ! Alors qu'il faudrait montrer l'exemple. Les sanctions devraient être plus sévères et il faudrait arrêter de se foutre de la gueule du monde" s'emporte Vivien. Dans son cas aussi le district aura été clément selon lui en condamnant Aurec à 500 euros d'amende et 3 matches à huis clos. Aujourd'hui il attend la date du procès de celui qui lui a porté le premier coup sur le terrain ("c'est vraiment l'audience que je ne veux pas louper"), pour définitivement tourner la page de cet épisode traumatisant.