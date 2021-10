Foot amateur : après une agression à Dijon, la crainte d'un manque d'arbitres en Côte-d'Or

Dimanche 24 octobre 2021, un arbitre de 25 ans était agressé à Dijon lors d'un match de football amateur de D2 (2e division départementale) entre le FC Grésilles et l'Union châtillonnaise colombine football. Le président du District de Côte-d'Or décrivait sur France Bleu Bourgogne les insultes, les jets de projectiles et les coups reçus par l'homme en noir. Des violences physiques démenties par le président du club des Grésilles, qui reconnaît avoir entendu des insultes. Au lendemain du match, l'UNAF 21 (L'Union Nationale des Arbitres de Football) donne des nouvelles de l'arbitre : "moralement assez bas", "très marqué", se remettant de "contusions" et "d'une plaie à la main". Le jeune homme, décrit comme un arbitre "expérimenté" malgré ses 25 ans, va porter plainte et l'UNAF annonce qu'elle se portera partie civile.

Depuis un an et demi, 40% d'arbitres en moins en Côte-d'Or

Si les violences physiques restent heureusement relativement rares à l'encontre des arbitres dans le département, Thierry Thiourt, le président de l'UNAF 21, évoque des "insultes", "des menaces" et des "incivilités" en "recrudescence" ces dernières années. Un guide intitulé "Que faire en cas d’agression?" a d'ailleurs été publié à la mi-octobre. "On est dans une carence d'arbitres d'environ moins 40% sur les 18 derniers mois sur le District de Côte-d'Or, calcule-t-il. Demain, avec de tels faits, pour recruter et fidéliser des arbitres, c'est une mission compliquée. Avec les incivilités qui sont en recrudescence, les arbitres baissent un peu les bras aujourd'hui. Et il n'y a pas que les incivilités, il y a aussi cet effet Covid qu'on prend de plein fouet".

L'UNAF le rappelle, les arbitres sont bénévoles - bénéficiant d'indemnités pour les déplacements et l'équipement. Selon lui, cette "carence" d'arbitres disponibles pourrait avoir des conséquences sur l'organisation du foot amateur dans le département. "C'est le football en général qui va en pâtir, regrette Thierry Thiourt. S'il y avait 30 ou 40% d'arbitres en plus ... on doit être environ 70 arbitres, il en faudrait plus de 100 pour être confortables. Aujourd'hui ce n'est même plus du flux tendu, tous les matchs ne sont plus couverts, donc sont arbitrés par des arbitres de club ou des dirigeants et la qualité de l'arbitrage en prend un coup".

