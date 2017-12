Dimanche après-midi, deux joueurs du FC Saint-Étienne ont été blessés lors d’une rencontre face au club de la Rivière. Le district promet une enquête approfondie. Le président du club incriminé lui réagit et parle d’actes de "voyous" difficilement maîtrisables.

Saint-Étienne, France

Dimanche la rencontre entre le FC Saint-Étienne et la Rivière a viré à la rixe générale. Une interruption a provoqué une bagarre sur le terrain. Ensuite, il y a une intrusion de supporters sur la pelouse avec deux blessés graves qui ont passé la nuit à l’hôpital. Le président de la Rivière, le club dont les joueurs et les supporters sont pointés du doigt, Brahim Maoudi confirme : le match était très tendu entre les deux équipes. Mais la violence est venue selon lui du public. Un nouveau public qu'il ne connait pas. Un public qu'il ne peut pas maîtriser : "Ce ne sont pas mes supporters. Ce ne sont pas des supporters. Dans la mesure où une personne se permet de rentrer sur un stade, ce n’est pas un supporter mais c’est un voyou. Quand, il y a un incident entre joueurs, ce sont les commissions de disciplines, sportives qui interviennent. Mais là, que peut-on faire. Tout le monde a accès à ce stade de Méons. N’importe qui peut venir mettre le bazar. _A un moment j’ai réussi à faire la police mais là j’ai été submergé_."

Selon le président de la Rivière, ces supporters sont liés à l’arrivée de nouveaux joueurs venus du club voisin de Montreynaud "Il y a un an, je n’avais pas ce genre de supporters. Donc en attirant de nouveaux joueurs on a attiré de nouveaux supporters. Moi je ne connais pas tout le monde. Je connais mes joueurs, mes entraineurs, mais je ne connais pas mes pseudos supporters."

Et Brahim Maoudi explique que des sanctions seront prises. "Je pense que nous allons prendre des sanctions à l’encontre des joueurs qui ont mis l’étincelle à la poudrière. Les sanctions je ne les connais pas. Je vais en discuter avec les dirigeants, avec les coaches, avec les sponsors et puis on prendra les décisions qu’il faut."

L'affaire donnera donc de toute façon lieu à des enquêtes. Sans doute judiciaire mais aussi au niveau du district. Le district de football de la Loire ne veut pour le moment pas se prononcer sur ce dossier. Il attend d'avoir tous les éléments. Et son président rappelle que cette année, sur 10.000 rencontres, c'est le premier incident grave dans le département.