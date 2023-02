Foot : Gaëlle Dumas condamnée à quatre mois de prison avec sursis et cinq ans d'interdiction d'entrainer

En foot, l'ex-responsable du Pôle espoir féminin de Blagnac Gaëlle Dumas a été condamnée mercredi après-midi par le tribunal correctionnel de Toulouse à quatre mois de prison avec sursis et cinq ans d'interdiction d'entrainer des mineures pour avoir harcelé et humiliée une joueuse du Pôle espoir féminin de Blagnac entre 2020 et avril 2022. Gaëlle Dumas devra aussi verser 2.500 euros de dommages et intérêts.

ⓘ Publicité

"Un geste fort de la part du tribunal"

L'ex-joueuse du TFC et ex-internationale de l'Equipe de France est relaxée concernant les plainte de cinq autres jeunes filles de 15 à 17 ans. Mais, selon l'avocat des six joueuses concernées, maître Eric Lasserre, "ce qui importait les familles c'est que Me Dumas ne puisse plus exercer de sorte à protéger les futures jeunes filles du pole. Ce n'est pas une interdiction définitive mais une condamnation de cinq ans est un geste fort de la part du tribunal. Et je pense que Me Dumas aura du mal à retrouver un poste au terme des cinq ans d'interdiction."

Selon Eric Lasserre, certaines joueuses ont depuis abandonné l'idée de faire une carrière professionnelle. La Ligue Occitanie de foot s'est portée partie civile dans cette affaire. Elle a été indemnisée d'un euro symbolique. A la suite du jugement, les différentes parties ont dix jours pour faire appel.