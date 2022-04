Foot : les cambriolages chez des joueurs professionnels en hausse l'année dernière

Plus d'une vingtaine de joueurs professionnels de football ont été victimes de cambriolages en 2021, un chiffre en hausse par rapport à 2020, révèle ce jeudi franceinfo. Des vols effectués par des "équipes de malfaiteurs, bien organisées".

Les cambriolages chez les joueurs professionnels de football sont en hausse. En 2021, 22 joueurs en ont été victimes en France contre 13 en 2020, révèle ce jeudi franceinfo, confirmant une information du journal Le Figaro. Un chiffre dévoilé par le service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée (Sirasco), et qu'a pu consulter franceinfo. Depuis le début de l'année, sept footballeurs ont déjà été cambriolés.

Des joueurs du PSG ou du LOSC visés

En mars 2021, c'est le joueur du PSG Angel Di Maria qui a été victime d'un violent cambriolage à son domicile de Neuilly-sur-Seine alors qu'il jouait face à Nantes. Les cambrioleurs étaient partis avec un butin, montres et bijoux, avoisinant les 500.000 euros. C'était alors le troisième cambriolage de l'année contre un joueur du PSG, après celui chezle gardien Sergio Rico et l'attaquant Mauro Icardi, qui s'était fait dérober 400.000 euros d'affaires.

Début décembre 2021, c'est le domicile de l'attaquant du LOSC Jonathan Ikoné qui a été visé, dans la banlieue de Lille. Le préjudice avait été estimé à 250.000 euros, avec notamment la disparition de montres de luxe. Quelques semaines plus tard, le joueur de la Berrichonne Football Nolan Roux est lui aussi victime d'un cambriolage de grande ampleur à Châteauroux. L'attaquant s'en rend compte lorsqu'il rentre de vacances. Il constate le vol de vêtements, chaussures, bijoux, matériel hi-fi, pour un préjudice estimé à 100.000 euros.

"Mode opératoire précis"

"C'est un phénomène", explique au micro de franceinfo le commissaire William Hippert, chef du Sirasco. "Il y a de plus en plus d'équipes de malfaiteurs, bien organisées, qui utilisent un mode opératoire précis". Selon le commissaire, les voleurs arrivent à obtenir des informations privées, comme l'adresse du domicile du joueur ou sa position géographique. "Il faut être bien informé sur la présence du joueur ou non. Parfois, les malfaiteurs vont jusqu'à approcher l'entourage proche des joueurs, familial ou amical, pour obtenir des informations. Ils se rendent également sur leurs réseaux sociaux." détailleWilliam Hippert. Ce sont principalement des objets de luxe, comme des bijoux, des montres, de la maroquinerie ou même des espèces qui sont principalement ciblées, explique le commissaire.

Mais le phénomène n'est pas franco-français, rappellent les enquêteurs, avec par exemple le vol en mars dernier à Manchester (Angleterre), de la médaille de champion du monde de foot de Paul Pogba.