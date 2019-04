Foot : les supporteurs Valenciennois encadrés pour le derby de vendredi face à Lens

Valenciennes, France

Les images de vidéosurveillance du 10 novembre faisaient froid dans le dos. Ce jour là, en marge du derby VAFC-Lens, les supporteurs des deux équipes s'étaient affrontés en centre ville de Valenciennes, jetant des projectiles ou saccageant des terrasses de café. Un peu plus tard, les supporteurs Sang et Or arrachaient plus de 700 sièges au stade du Hainaut. Le VAFC avait envoyé une facture de 20 000 euros au club lensois.

Pour ce nouveau derby vendredi, au stade Bollaert-Delelis cette fois, la préfecture du Pas-de-Calais, a décidé de prendre une mesure rare : l'encadrement des supporteurs valenciennois.

Les supporters du VAFC, munis ou non de billets, devront donc se rendre au parking du parc des Cytises de Vendin-le-Vieil où ils seront pris en charge par la police et dirigés vers le stade. Il leur sera interdit d'accéder au stade, de circuler ou de stationner dans un périmètre précis.

#Match#Rencontre#Foot@RCLens / @VAFC du 12/04 à #Lens : Mesures d’encadrement afin de garantir les conditions de sécurité du déplacement des supporters de #Valenciennes, et de faire en sorte que cette soirée festive se passe dans de bonnes conditions pic.twitter.com/kGZEYMSmg4 — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) April 9, 2019

Après les violences du mois de novembre, onze suspects avaient été identifiés. Deux Valenciennois avaient été condamnés à six mois de prison ferme pour l'un, six mois avec sursis pour l'autre. Trois Lensois avaient eux écopé de trois et quatre mois de prison avec sursis. Toutes les peines étaient assorties d'une interdiction de stade.