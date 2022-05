Foot : un arbitre agressé à Messeix lors d’un match amateur dans le Puy-de-Dôme

Un arbitre de 44 ans a été violemment agressé jeudi 26 mai à Messeix, lors de la demi-finale de la coupe consolante de football qui opposait Messeix à Cébazat. Le match a été interrompu et l'arbitre a porté plainte auprès de la gendarmerie.

Quand la violence s'empare des petits clubs de foot du Puy-de-Dôme. Après le fiasco de la Ligue des champions à Paris samedi soir. Suivi le lendemain du chaos à Saint-Etienne en barrages de ligue 1- ligue 2, un autre incident vient cette fois-ci entacher la réputation d’un club puydômois : l'agression d’un arbitre de district, lors de la demi-finale de la coupe consolante de football qui s’est tenue à Messeix le jeudi 26 mai. Les Messeiroux recevaient Cébazat , mais la rencontre a dû être interrompue après une heure de jeu.

Tout est parti d’un but contesté en seconde période de jeu. Le gardien de Cébazat, âgé de 28 ans, s'emporte alors contre l'arbitre et l'insulte copieusement. Ce dernier lui attribue un second carton jaune. Fou de rage, le portier lui assène un coup-de-poing au niveau de la tempe.

L'arbitre s'effondre au sol. "Je n'ai pas eu le temps de tout voir parce que j'étais sonné, mais il voulait encore en découdre !”, se souvient Jérôme. "C'est une demi-finale, ce n'est pas un gros niveau, cela aurait dû être joyeux", déplore l’arbitre. En quinze ans, il avoue n’avoir jamais vécu pareille situation. D’autant que de nombreux enfants ont assisté à la scène. De quoi le convaincre de porter plainte auprès de la gendarmerie.

Les violences en hausses dans le Puy-de-Domes

"Il n’y avait pas autant d'insultes sur le terrain à notre époque”, se souvient, Arnaud, joueur au club de Messeix. À 38 ans, ce gardien amateur a le sentiment que les violences dans le foot ont progressé. Et les chiffres le confirment. Depuis le début de saison. Il y a eu 6 927 matches dans le district du Puy-de-Dôme, dont 1,1 % d'incidents. Soit une quinzaine d’incidents supplémentaires comparé à la saison précédente.

Les clubs de haut niveau renvoient une mauvaise image.

Selon Philippe Amaduble, président du district Puy De Dôme, les incidents lors de la finale de Ligue des champions à Paris, ou encore les violences à Saint-Etienne le lendemain, participent à dégrader la réputation du football. "Je crois que les images que l'on voit régulièrement à la télé reflètent un peu tout ce qui se passe aujourd'hui dans le département” résume Philippe Amaduble.

La fédération de football se réunira prochainement pour sanctionner le gardien à l'origine des coups. Une agression d'arbitre similaire avait déjà eu lieu au mois d'avril lors d'un autre match amateur à Clermont-Ferrand. Depuis, le district du Puy-de-Dôme a décidé de doubler les sanctions contre les joueurs en cas d'incivilité.