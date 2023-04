Foot : un match départemental se termine en coups de matraque à Montbéliard

Des coups ont été échangés ce dimanche après un match de football opposant l'AS Nord-Territoire et l'ASC Montbéliard. La rixe impliquait des joueurs et des supporters. Une personne est légèrement blessée et des plaintes seront déposées.

La rencontre opposait l'AS Nord-Territoire et l'ASC Montbéliard © Maxppp - Thierry LARRET Le match de départemental entre l'ASC Montbéliard et l'AS Nord-Territoire ne s'est pas terminé par une haie d'honneur ce dimanche. Dans une vidéo publiée lundi soir sur les réseaux sociaux, on voit une rixe impliquant plusieurs personnes, dont des joueurs, devant les vestiaires du stade René Blum. Une vidéo publiée, puis retirée Des images partagées par l'entraîneur de l'AS Nord Territoire, Julien Natali. On y voit notamment un jeune homme donner un coup de matraque télescopique en direction des joueurs de l'AS Nord Territoire. "Je ne veux en aucun cas condamner le club de l'ASC Montbéliard", précise Julien Natali. "Ce que je veux condamner, c'est les violences que l'on voit sur la vidéo". Tout serait parti d'insultes échangées à l'issue de cette rencontre tendue, qui s'est achevée sur un match nul 3-3. Une vidéo vue des milliers de fois en quelques heures. L'entraîneur reçoit alors des messages de menace et la retire. Ces images, le président de l'ASC Montbéliard, Omar Timjijt, les regrette lui aussi. "Je suis vraiment désole pour ce qui s'est passé. Je suis quand même frustré, je n'ai jamais vu ça", insiste-t-il. Selon lui, les porteurs de coups sont des "spectateurs qui n'avaient strictement rien à voir avec le club". Le district de football Doubs-Territoire de Belfort s'est saisi du dossier. Des plaintes seront déposées puisqu'un homme a été blessé légèrement.