C'est une affaire assez incroyable : une bagarre générale a éclaté le 11 mars dernier lors de la rencontre de championnat de Régionale 4 entre Audun-le-Tiche et Froidcul. Quatorze joueurs et deux dirigeants ont été suspendus par la commission de discipline de la Ligue de Football du Grand-Est.

Tout commence à la 32e minute du match Audun-le-Tiche/Froidcul, le 11 mars dernier. Les deux équipes de Régionale 4 se battent pour le maintien. Mais le club qui accueille la rencontre prend l'ascendant et marque un deuxième but. Là, les esprits s'échauffent.

Des coups de poing et des coups de pied

L'auteur du but sourit au banc adverse, le chambre. C'est à ce moment-là que la bagarre éclate. Un vrai déchaînement de violence où des coups de poing et des coups de pied sont échangés. Un joueur aurait même marché sur un adversaire. Les dirigeants et des supporters prennent eux aussi à la bagarre générale. Le match forcément est arrêté.

C'est parti en live" - Jean-Pierre Welscher, président du club d'Audun-Le-Tiche.

Au final, cinq joueurs d'Audun-le-Tiche sont sanctionnés, tout comme l'entraîneur, son adjoint et neuf joueurs de Froidcul. Ils écopent de deux à treize matchs de suspension. C'est la décision de la commission de discipline de la Ligue du Grand Est réunie le 21 avril dernier.

"La Ligue a décimé mon équipe... C'est bien beau de sanctionner mais quelles sont les solutions ?"- Oreste Carpenito, président du club de Froidcul

Le club de Froidcul fait appel

Les deux clubs se rejettent la faute. Mais en attendant, ils perdent tous les deux le match et deux points au classement. Le président de Froidcul a décidé de faire appel de la décision de la commission. Son homologue d'Audun-le-Tiche lui y réfléchit.

L'appel devrait être examiné d'ici deux ou trois semaines. Au vu de la gravité des faits, la commission pourrait se tenir au siège de la Fédération Française de Football.