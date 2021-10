Football Dijon : le président du DFCO porte plainte contre deux supporters dijonnais ce mardi

Des incidents ont ternis la rencontre entre le DFCO et Le Havre samedi soir. Deux supporters dijonnais ont été interpellés après des jets de projectiles sur le défenseur havrais Pierre Gibaud. Le président du Dijon Football Côte-d'Or, Olivier Delcourt revient sur ces évènements. "Il y a eu deux jets de projectiles, dont un gobelet qui est arrivé plein sur le joueur qui était en train de courir suite au deuxième but sur penalty du Havre. Il l'a pris de plein fouet et a eu un bel impact sur le torse. Ce genre d'acte est inadmissible et ne doit pas se produire dans un stade. Quand on voit ce qu'il se passe dans les stades, il faut être vigilant et prendre des mesures immédiates pour éviter ce genre de situations."

Trois plaintes déposées

C'est la vidéosurveillance qui a permis d'identifier les deux individus interpelés à l'issue de cette rencontre perdue 2-0 par le DFCO en terre normande. Ils ont été placés en garde à vue notamment pour violences volontaires avec arme par destination dans une enceinte sportive. Outre cette garde à vue ils pourraient avoir à répondre de leurs actes devant la justice puisque le club du Havre, le joueur mais aussi le DFCO vont porter plainte.

Olivier Delcourt déposera la sienne ce mardi. Une plainte qu'il va transmettre au procureur de la République du Havre. Le président du DFCO se montre très remonté au sujet des comportements belliqueux qui ont tendance à se multiplier depuis plusieurs semaines dans les stades un peu partout en France. "Pour moi ce ne sont pas des supporters, il faut les éradiquer, prendre les mesures les plus fermes sur la durée, imposer une interdiction de stade. Il faut qu'ils pointent les soirs de match du club à la police ou à la gendarmerie, il faut qu'on sévisse et on va le faire en accord avec la justice et avec les groupes de supporters avec lesquels on échange."

