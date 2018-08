Vendredi soir, après le match de National entre Boulogne-sur-Mer et Laval, l'entraîneur du Stade Lavallois a très violemment menacé le journaliste de France Bleu Mayenne qui l'interrogeait sur la défaite du club. Des menaces très graves, qui ont donné lieu à un dépôt de plainte du journaliste.

"Tu veux que je te déboîte ?" "Tu n'as jamais vu un journaliste avec des sparadraps sur la tête ?" Voici la teneur des menaces adressées par l’entraîneur du Stade Lavallois François Ciccolini, vendredi soir, à l'encontre de Martin Cotta, journaliste de France Bleu Mayenne qui l'interviewait après la défaite du club mayennais. À l'issue du match entre Boulogne-sur-Mer et Laval, comptant pour la deuxième journée du championnat de National, le journaliste de France Bleu interroge l'entraîneur de Laval sur les raisons de la défaite du club.

"Tu vas voir, je vais te frapper à coups de crosse dans la tête" - François Ciccolini

François Ciccolini, nommé coach de Laval il y a deux mois, s'en prend alors violemment au journaliste de France Bleu. Il lui explique notamment que s'il "n'a jamais vu un journaliste avec des sparadraps sur la tête", il va "en voir un dans trois secondes'', qu'il va peut-être "lui frapper la tête par terre", ou encore que s'il veut "un coup de crosse dans la tête", il a "ce qu'il faut dans son sac''. Martin Cotta répond calmement et par l'humour, en plaisantant sur le fait que son "chef ne serait pas content" s'il a un arrêt maladie. L'entraîneur rétorque, encore plus menaçant : "Il n'y aura pas d'arrêt maladie, puisque tu n'auras plus d'arrêt tout court." "Tu veux m'emboîter, ou tu veux que je te déboîte ?", continue François Ciccolini.

Des menaces scandaleuses

Pour la rédaction de France Bleu Mayenne, ces menaces autour d'un simple match de football sont "proprement scandaleuses". France Bleu Mayenne a sollicité dès lundi une rencontre entre la direction du club, son entraîneur et le journaliste concerné. Une rencontre qui doit avoir lieu vendredi. Martin Cotta a porté plainte pour menaces.

La Société des journalistes de Radio France a de son côté estimé via communiqué que "rien ne justifie de telles extrémités de la part d’un homme censé incarner un club historique du football français et donner l’exemple auprès des joueurs et des éducateurs".

La SDJ de France Bleu soutient son collègue de #Laval agressé et menacé par un entraîneur de football https://t.co/3fdjBrQc4Cpic.twitter.com/kPQJ8uokX9 — SDJ Radio France (@SDJradiofrance) August 14, 2018

Pour le Stade Lavallois, "la question posée a été ressentie comme une agression directe"

Dans un communiqué, le Stade Lavallois défend son entraîneur. "La question posée a été ressentie comme une agression directe et une défiance au professionnalisme de l’ensemble du staff", a estimé le club. Le Stade Lavallois a ajouté que les propos tenus par François Ciccolini l'ont été dans le couloir des vestiaires, et non pas en salle de presse ou en zone mixte. "Cette communication est prévue soit en zone mixte, soit en salle de presse mais en aucun cas dans un simple couloir annexe aux vestiaires", a écrit le club.

France Bleu Mayenne précise qu'en National, toutes les interviews ne se font pas forcément en salle de presse, pour la simple raison que tous les stades n'en sont pas dotées.

"Rien ne justifie de telles extrémités" pour la société des journalistes de Radio France

La Société des journalistes de Radio France a apporté tout son soutien à Martin Cotta. "Rien ne justifie de telles extrémités de la part d’un homme censé incarner un club historique du football français et donner l’exemple auprès des joueurs et des éducateurs", estime la SDJ. Elle précise que "la scène laisse notre confrère profondément choqué, mais décidé à poursuivre son travail."

Une rencontre, sollicitée par France Bleu Mayenne, devrait avoir lieu vendredi entre la direction du club, son entraîneur et Martin Cotta. Ce mardi soir, le Stade Lavallois affronte Clermont, une équipe de Ligue 2, pour la coupe de la Ligue.

Le Conseil National de l'Ethique a annoncé dans un communiqué saisir la commission de discipline de la Fédération Française de Football précisant qu' "en ce début de saison 2018-2019", il souhaite "rappeler aux différents acteurs du football, son attachement aux principes inscrits dans la charte d’éthique et de déontologie du football, parmi lesquelles le respect, la maîtrise de soi et l’exemplarité."