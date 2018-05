Ajaccio, France

Le feuilleton qui a commencé vendredi soir avec le blocage du car du Havre semble ne pas vouloir s'arrêter. Après une victoire ajaccienne au terme d'un match à rebondissements, c'est désormais loin des terrains de football que se joue la partie. La ligue de football professionnelle convoque en urgence la commission des compétitions ce mardi matin à 11 heures, et la commission de discipline à 13 heures.

Le Havre dénonce des violences et demande victoire sur tapis vert

Une réunion de crise s'est tenue lundi en début de soirée du côté du Havre, le club a ensuite communiqué aux alentours de 20 heures. Il affirme que son président Vincent Volpe a été agressé physiquement dans la tribune officielle, et que certains de ses joueurs ont été victimes d'insultes racistes. Une plainte a d'ailleurs été déposée. Le HAC dénonce également la mise en danger de ses joueurs, par deux envahissements de terrain, des jets de projectiles, ainsi qu'une bagarre avec les joueurs de l'ACA. C'est sur ces faits qu'a été saisie la commission de discipline qui se réunira mardi en début d'après-midi.

5/ Jean Philippe Mateta a été mis en danger par un jet de projectile au moment de son penalty. Il a ensuite été agressé par deux joueurs de l’AC Ajaccio sans que cela ne soit sanctionné. Nous avons les preuves vidéos de ces incidents. — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) May 21, 2018

Outre la violence, le HAC attaque aussi sur le plan sportif, et évoque des points de droit qui n'auraient pas été respectés par l'ACA pour demander la victoire sur tapis vert, faisant notamment référence à l'expulsion du coach ajaccien Olivier Pantaloni durant la rencontre, et à son retour sur la pelouse au moment des tirs au but.

8/ Nous demandons donc au titre du HAC, par rapport à ces violations des droits, que la @LFPfr déclare le match perdu pour l’AC Ajaccio par pénalités, le HAC vainqueur de ce match et la réception de l’équipe de Toulouse par le HAC au @StadeOceane mercredi soir pour les barrages. — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) May 21, 2018

C'est la commission des compétitions qui sera donc en charge d’examiner ces demandes, ce mardi en fin de matinée.

L'ACA et les élus corses contre-attaquent

L'attitude du club du Havre a eu le don d'énerver Léon Luciani, le président de l'AC Ajaccio, qui annonce que son club dépose plainte et se constitue partie civile contre Vincent Volpe pour dénonciation calomnieuse. Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée de Corse, appelle lui à la constitution d'un collectif d'avocats insulaires chargés de lutter contre ce qu'il qualifie de "racisme anti-corse".

Racisme anti-corse : j'appelle à la constitution d'un collectif d'avocats corses chargé d’organiser une riposte énergique et de faire valoir ainsi les intérêts moraux de notre peuple. Mon communiqué envoyé ce matin à la presse ⬇️ pic.twitter.com/sHbyFs9Ejd — Jean-Guy Talamoni (@JeanGuyTalamoni) May 22, 2018

ioEn attendant une éventuelle décision contraire de la ligue dans la journée, le match aller des barrages entre l'ACA et Toulouse reste maintenu ce mercredi à 20h45 au stade de Timizzolu. Le dispositif de sécurité sera le même que dimanche, avec plus de deux cents personnels des forces de l'ordre mobilisés autour du stade, ainsi que quatre-vingts stadiers chargés d'assurer la sécurité dans l'enceinte sportive. Une chose est sûre en tous cas, la rencontre AC Ajaccio - Havre AC, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre dans la presse nationale, n'a pas fini de faire parler d'elle...