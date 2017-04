Football: L'US Orléans porte plainte contre son ancien président

L’USO Football a déposé plainte contre son ancien co-président Claude Fousse. Après les révélations sur la vente possible du club, c’est un nouvel avatar qui touche l’USO, sanctionné administrativement et au bord de la relégation sportive.

De source judiciaire, la plainte contre Claude Fousse a été déposée la semaine dernière auprès du procureur de la République d’Orléans. Claude Fousse est toujours président de l'association, la partie non professionnelle de l'USO. La plainte émane de la SASP de l’USO Foot, la société à objet sportif qui gère le secteur professionnel. C’est donc le club en tant que personne morale qui saisit la Justice. Ce n’est pas une initiative privée même si le président de la SASP n’est autre que Philippe Boutron, le patron du club. La plainte vise - au sens commun - des malversations, soit l’action de détourner, de dissimuler tout ou partie des fonds ou des actifs dont on a la garde.

Les raisons de ce dépôt de plainte

Pourquoi le club se retourne aujourd’hui contre son ancien co-président et surtout son principal argentier ces dernières saisons ? Sûrement pour se dédouaner auprès des instances du football. Epinglé et sanctionné dans la présentation de ses comptes, le club de l'USO Foot espère encore en un recours devant le Comité National Olympique et Sportif Français. Le club entend par là prouver que l’argent qui manque dans les caisses est celui promis par Claude Fousse et qu’il n’y est pour rien. La DNCG avait prononcé à l’égard de l’US Orléans un retrait de quatre points au classement sportif de Ligue 2 de la saison 2016/2017. Cette décision était due au non-respect des obligations du club orléanais en matière de présentation des comptes et communication d’informations inexactes à la DNCG à l’occasion du contrôle de sa situation financière.

Par ailleurs toujours de source judiciaire, Claude Fousse est depuis quelques mois maintenant entendu régulièrement par la brigade financière de la police judiciaire dans le cadre de ses activités professionnelles.

C’est dans ce climat que le club va disputer vendredi soir un match capital en vue de son maintien en Ligue 2 au stade de la Source face au Red Star.