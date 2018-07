Limoges, France

Les dirigeants du Limoges FC peuvent souffler et se consacrer à la préparation de la saison prochaine. La commission d'appel de la DNCG (direction nationale de contrôle et de gestion) a décidé ce jeudi de rétrograder le club limougeaud en Nationale 3, et non pas une division encore en-dessous, la Régionale 1, comme l'avait initialement décidé le gendarme financier de la Fédération Française de Football suite au redressement judiciaire du club.

Deux décisions favorables au LFC cette semaine

Les footballeurs limougeauds ne descendent donc que d'une seule division, ce qui est un réel soulagement en vue de la reconstruction du club.

En début de semaine, le Tribunal de Grande Instance de Limoges avait déjà rendu une décision favorable au club, en autorisant sa poursuite d'activité. Ce jugement a très certainement joué en faveur du Limoges FC devant la commission d'appel de la DNCG.