Football : l'attaquant du TFC Odsonne Edouard mis en examen pour violence avec arme.

Âgé de 19 ans et prêté cette saison par le PSG, le jeune international originaire de Guyane est suspecté d'avoir tiré sur un passant depuis son véhicule. Placé en garde à vue puis déféré au parquet ce jeudi, il est convoqué pour le 13 juin devant le tribunal correctionnel.

Les faits remontent au 11 mars dernier et ont valu à Odsonne Edouard son placement en garde à vue ce jeudi, puis sa mise en examen pour "violence avec arme". Il devra répondre devant la justice d'un tir d'arme non létale perpétré depuis son véhicule sur un passant de l'avenue Frizac dans le quartier toulousain du Busca.

"Une voiture est arrivée à ma hauteur"

Selon la victime, rencontrée par nos confrères de France 3 Occitanie , l'homme marchait sur le trottoir lorsqu'une Golf se porte à sa hauteur et la vitre avant passager se baisse laissant penser à une demande de renseignements. "Je me suis approché et j'ai entendu un bruit comme une petite détonation". Il ressent alors une violente douleur à l'oreille et comprend, à la vue du sang, qu'il vient de recevoir un projectile. "Ce qui est assez surréaliste" poursuit cet homme c'est que la voiture n'a pas démarré immédiatement...."le conducteur m'a regardé"... ça a duré au moins une trentaine de secondes". Un véhicule dont il relève l'immatriculation avant d'aller porter plainte et qui appartient au footballeur du TFC Odsonne Edouard,19 ans, prêté cette saison par le PSG.

Convoqué une première fois au commissariat celui ci a prétendu avoir prêté son véhicule mais sur les images des caméras de vidéosurveillance de la ville, c'est lui qui est au volant quelques minutes avant les faits dans le quartier St Michel. Placé en garde à vue ce jeudi matin et déféré dans la foulée au parquet, Odsonne Edouard est convoqué le 13 juin devant le tribunal correctionnel. Il est mis en examen pour violence avec arme."

Les faits détaillés par Pierre Viaud

le TFC, averti par le joueur qu'il ne participerait pas à l'entrainement de ce jeudi, n'a, pour l'instant, pas réagi à la mise en examen.

Un joueur prometteur

International avec les moins de 17 ans puis les moins de 19, Odsonne Edouard a été champions d'Europe en 2015. Prêté par le Paris St Germain pour prendre du temps de jeu cette saison, il a porté 16 fois le maillot du TFC et a marqué un but contre Metz.