Selon les informations publiées ce vendredi par Mediapart (payant) et un consortium de journaux européens (EIC), le PSG aurait violé les règles du fair-play financier (FPF) qui exige des clubs un équilibre entre dépenses et recettes et la fraude aurait été couverte par les patrons de l’UEFA de l'époque, Michel Platini et Gianni Infantino, aujourd'hui président de la Fifa.

Objectif ? Éviter au club parisien d'être exclu de la Ligue des champions. Ces révélations s'appuient sur l’analyse de près de 70 millions de documents confidentiels, les Football Leaks.

Des contrats surévalués

Le montage aurait été rendu possible grâce à l'octroi de "contrats fictifs de sponsoring" passés avec des institutions directement liées à l'Etat du Qatar, à l'image des 1,075 milliard d'euros promis sur cinq ans par l'office du tourisme du Qatar (QTA), soit 215 millions d'euros par an en moyenne.

L'enquête révèle que deux cabinets d'audit missionnés par l'UEFA, les agences Repucom et Octagon, auraient valorisé ce contrat respectivement "à 123.000 euros par an pour l'un, et 2,8 millions d'euros par an pour l'autre, soit entre 77 et 1.750 fois moins que le montant affiché".

À l'époque des faits, le club parisien avait été sanctionné et condamné à payer 60 millions d'euros d'amende. Mais selon Mediapart cette sanction aurait en réalité été négociée entre le PSG et les patrons du football européens.

Les transferts de Neymar et Kylian Mbappé en question

D'après Mediapart, le même arrangement a été passé après l'achat, en 2017, de Neymar et Kylian Mbappé pour des montants faramineux : plus de 400 millions d'euros.

Au total, le Qatar aurait injecté 1,8 milliards d'euros sur les sept dernières années, "essentiellement de manière frauduleuse" pour accroître le budget du PSG et s'offrir les meilleurs joueurs du monde.

En 2016, les Football Leaks avaient mis au jour les mécanismes d'évasion fiscale mis en place dans l'univers du football, notamment pour le Portugais Cristiano Ronaldo, accusations soldées par un accord à l'amiable de "CR7" avec la justice, contre un versement de 16,7 millions d'euros.