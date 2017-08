Football : les Ultras stéphanois dans la rue

Les Ultras manifestent ce samedi à Saint-Étienne avant le premier match de la saison face à Nice. Ils se rassemblent à 16 heure place Jean Jaurès avant de prendre la direction du stade. Une action contre les sanctions de la FFF car pour la reprise, les deux kops seront partiellement fermés.

Ce sont les associations de supporters des Green Angels, des Magic Fans et des Indépendantistes qui ont lancés l'appel. Une mobilisation contre les sanctions de la Fédération Française de Football et la fermeture partielle des Kops Nord et Sud de Geoffroy Guichard pour le premier match du championnat de Ligue 1 ce samedi soir.

Le 20 juillet dernier, la commission supérieure d'appel de la FFF, a en effet condamné la tribune Jean-Snella inférieure (Kop Sud) à deux matches à huis clos ferme et un match à huis clos avec sursis, tout en maintenant la sanction d'un match à huis clos ferme et de deux matches à huis clos avec sursis pour la tribune Charles-Paret inférieure (Kop Nord). Cette décision prend effet à compter du premier match de Ligue 1 au stade Geoffroy-Guichard, le samedi 5 août, devant l'OGC Nice. L'amende de 150.000 euros infligée au club est également maintenue.

"Ces sanctions sont surréalistes, il y a une absence totale de dialogue" - Mathieu, dirigeant des Green Angels

Un rassemblement de supporters dans la rue suivi d'une manifestation, c'est très rare à Saint-Étienne mais selon Mathieu, dirigeant des Green Angels, les supporters sont à bout : "Il y a déjà eu le huis-clos au mois d'avril qui était totalement injustifié, maintenant il y a encore ces sanctions, c'est surréaliste ! On a cessé de réclamer un dialogue (avec les autorités et les instances dirigeantes du football) mais on est face à un mur et personne ne veut dialoguer avec nous. C'est un ras-le-bol général".

"Il y a un ras-le-bol général" - Mathieu, dirigeant des Green Angels Copier

Faut-il craindre des débordements ?

Des supporters remontés d'autant plus que leurs leaders ont été interdits de stade jusqu'en décembre avec obligation de pointer au commissariat les jours de matchs (domicile et extérieur) depuis l'intrusion sur la pelouse lors d'un huis-clos pour la dernière journée de ligue 1. Mais malgré ce sentiment d'accumulation, Mathieu assure que le rassemblement est pacifique : "parfois le grand public peut avoir une crainte vis à vis des Ultras mais il ne faut pas oublier que tout se passe bien sur la majorité des matchs. On oublie très souvent de parler du rôle social des Ultras et de tout ce qu'on fait en direction des associations et de la jeunesse. Venez à la manifestation pour voir de vos propres yeux. vous verrez que tout se passera bien".

Du son coté, la préfecture de la Loire, assure que le rassemblement sera surveillé comme n'importe quelle manifestation.