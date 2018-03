Auxerre

Ils ont été reçus individuellement et ont pu s'expliquer quelques minutes. Pierre-Yves Polomat et Michaël Barreto se sont pointés peu après 8H00, ce lundi, au stade Abbé Deschamps. Ils étaient convoqués par leur direction trois jours après leur invraisemblable bagarre en plein match. Le président Francis Graille leur fait part de son fort mécontentement et leur explique qu'ils sont mis à pied pendant 8 jours à titre conservatoire. Pendant cette période, leurs contrat de travail et leurs salaires sont suspendus.

« Ils n’ont plus accès aux installations et ne seront pas présents pendant une semaine ni aux entrainements, ni au club pour les soins (notamment les massages des kinés) précise Le président de l’AJA, Francis Graille : Nous les avons convoqués pour mardi prochain en vue d’une sanction disciplinaire. Cela peut aller jusqu'à une rupture définitive du contrat de travail. »

Jordan Adéoti, capitaine de l'AJA: "Ils sont un peu honteux."

Michaël Barreto et Pierre-Yves Polomat ne souhaitent pas s'exprimer. En arrivant à la convocation, ce lundi matin, peu après 8H00, ils étaient « penauds selon Francis Graille. Ils vont avoir une semaine de réflexion _pour se rendre compte de l’étendue de la bêtise qu’ils ont faite. L’image d’un club on met des années et des années pour la forger. L’_image déplorable qu’ils ont données de l’AJA ce week-end ne peut pas se reproduire. »

Tout comme le directeur sportif Cédric Daury et l'entraineur Pablo Correa, le capitaine de l’AJA, Jordan Adéoti, était présent lors de l’entretien. « C’est une situation qui a dégénéré très vite pour probablement pas grand-chose. C’est le plus dommage. Ils ont un peu honte de ce qu’ils ont fait et n'ont qu’une envie, rétablir entre guillemet "leur honneur". Car ce n’est pas des choses qui reflètent ce que nous voyons de ces hommes au quotidien. »

Les deux joueurs risquent déjà 7 matches de suspension

Exclus du match après leur bagarre, Polomat et Barreto seront aussi sanctionnés par la commission de discipline de la Ligue jeudi. Le barème impose sept matches de suspension..