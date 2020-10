Football : Valenciennes va déposer plainte après l'agression de son gardien

Le club de football de Valenciennes annonce ce dimanche qu'il va déposer plainte au pénal pour diffamation et pour coups et blessures. Samedi soir lors du match Valenciennes-Sochaux, le gardien du VAFC Jérôme Prior aurait été mordu par un joueur sochalien qui l'accuse de racisme.

"Les images parlent d'elles mêmes" écrivent les dirigeants Valenciennois dans un communiqué ce dimanche soir. On voit en effet le gardien du VAFC Jérôme Prior avec une joue qui saigne à la fin de la rencontre. Quelques minutes auparavant dans une échauffourée, Jérôme Prior s'est retrouvé tête contre tête avec le joueur de Sochaux Ousseynou Thioune et c'est à ce moment selon Jérôme Prior que le Sochalien l'a mordu à la joue.

"Casse-toi sale noir"

Ousseynou Thioune se défend après la morsure. Le milieu de terrain sénégalais confie à ses dirigeants et certains de ses coéquipiers qu'il a réagi ainsi après avoir subi des insultes racistes de la part du gardien nordiste. "Casse-toi, sale noir" a notamment déclaré le Sochalien à l'Est Républicain.

Plainte pour diffamation

Dans un communiqué, le VAFC exprime son soutien à son gardien. Le club se dit "choqué par le geste d’un joueur sochalien, les images sont terribles et parlent d’elles-mêmes ; ce geste inadmissible doit être banni du football, nuisant grandement à son image". Le VAFC affirme que "les insultes n'ont jamais été prononcées" par Jérôme Prior. Le club du Hainaut et le gardien vont déposer une plainte au pénal pour diffamation ainsi que pour coups et blessures ce lundi matin. Une action auprès de la Commission de Discipline de la LFP sera également intentée