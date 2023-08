Affaire de Forbach : pas de séquestration ni de mauvais traitements, le mari va être remis en liberté

La situation réelle du couple d'Allemands vivant avenue Saint-Rémy à Forbach s'est éclaircie à l'issue de l'enquête de la police judiciaire. Le procureur de la République de Sarreguemines a donné une nouvelle conférence de presse ce mardi. La femme qui avait prévenu la police outre-Rhin en se disant séquestrée par son mari depuis douze ans maintient ses accusations mais celles-ci sont démontées par l'enquête. Le compagnon, âgé de 55 ans, va être remis en liberté après deux jours de garde à vue.

Ni viol, ni blessures

La victime a été entendue longuement par la PJ de Metz et accuse toujours son mari de l'avoir séquestrée, violée et frappée. Mais selon le procureur, s'appuyant sur "les constatations très méticuleuses de la PJ", la séquestration est "inexistante". La femme, âgée de 53 ans, avait accès à la télévision, à un ordinateur et à un téléphone qu’elle a d'ailleurs utilisé pour prévenir la police. Elle a d'ailleurs appelé la police de Wiesbaden en Allemagne parce qu'elle avait vu passer le numéro sur un bandeau à la télévision.

La police a cherché des traces de sang éventuellement effacées avec le produit "bluestar" et "elle a balayé tout l'appartement". Aucune projection de sang n'a été détectée. Le médecin légiste qui a examiné la quinquagénaire n'a retrouvé "aucune fracture". Deux bleus ont été relevés, "susceptibles d'être le produit de maladresses" et pas du fait de mauvais traitements. Les accusations de viol sont également écartées par l'examen médical pratiqué.

Un couple marqué par la maladie de l'épouse

La situation du couple, qui vit à Forbach depuis 2011, "tourne autour de la maladie de madame" explique encore Olivier Glady. Selon le médecin légiste, la quinquagénaire pourrait souffrir d'une "pathologie inflammatoire de type rhumatologique". D'après son époux, elle souffrirait de rhumatismes et d'alopécie, ce qui explique l'absence de cheveux. Il n'est plus question de cancer : pour le procureur, le terme aurait plutôt été employé par les voisins du couple. A ce stade, la femme est toujours hospitalisée à Metz. Des examens complémentaires pourraient être pratiqués.

L’époux s’occupe de sa femme depuis l’apparition du "caractère invalidant de ses maladies". Ces maladies ont surgi, selon le procureur, "il y a cinq ans avec une aggravation éprouvée depuis une dizaine de mois". La quinquagénaire ne pouvait plus se déplacer. Elle ne bénéficiait a priori pas de suivi médical, son mari avançant comme explication la barrière de la langue, les tracas administratifs et le manque d'argent.

Des expertises psychiatriques sont réalisées sur les deux époux, mariés depuis 2001, L'un comme l'autre n'ont plus de rapports avec leurs familles respectives. Le mari est sans d’emploi "depuis quelques années" et "vit dorénavant d’aides versées par la France sans rien toucher en provenance d’Allemagne".

"L’effroi pénal s’est effacé pour révéler un drame social"

La justice va saisir les services sociaux. Le mari, placé en garde à vue depuis lundi matin, va être remis en liberté. "Aucun élément" ne permet de poursuites, à ce stade. "Les dénonciations entreprises par la femme de ce couple ne sont corroborés par aucunes constations policières que ce soit pour la séquestration, les actes de tortures ainsi que le viol", insiste le procureur, "je conclurais volontiers en indiquant que l’effroi pénal s’est effacé pour révéler un drame social."

Comment expliquer alors les accusations que cette femme réitère ? Elle pourrait rendre son mari responsable de son infortune et de ses problèmes de santé, avance Olivier Glady. Le magistrat n'a pas l'intention d'engager des poursuites pour dénonciation calomnieuse.