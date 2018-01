Forbach, France

Sur les coups de 15 heures, samedi, un chauffeur de la compagnie Forbus a été visé par un jet de pétard. Il était arrêté dans le quartier du Wiesberg à Forbach. "Il souffre d’un léger acouphène" indique Michel Stasi, délégué CGT à la compagnie de bus.

Le jeune auteur, qui a moins de 18 ans, a été interpellé. "Le chauffeur lui a couru après, mais le frère du jeune s'est interposé" raconte Michel Stasi. Le frère a menacé le chauffeur, une plainte a été déposée.

Le mineur s'est rendu au commissariat

Le mineur s'est ensuite présenté avec son père au commissariat. La famille est originaire du quartier du Wiesberg. Le jeune passera devant un juge des enfants en février.

Les chauffeurs de Forbus ont cessé le travail hier après-midi mais l'ont vite repris après négociation avec la direction. En revanche, il a été décidé de ne plus passer par le Wiesberg jusqu'à nouvel ordre. Une réunion extraordinaire du CHSCT (comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail) se tiendra lundi.