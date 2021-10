Forbach : une adolescente portée disparue depuis jeudi soir

C'est une disparition qui inquiète la police de Forbach. Adelina, une adolescente de 13 ans n'a pas donné de nouvelles à ses proches depuis jeudi soir. Aux alentours de 22 heures, elle partait de son quartier de Bellevue pour aller à la Kirb, la fête foraine qui se déroule au Val d'Oeting.

Un appel à témoignages lancé

La police enquête actuellement auprès de ses proches et ses connaissances, mais n'a pour l'instant aucune piste. Elle invite les personnes qui ont vu la jeune fille ou qui auraient des informations susceptibles de faire avancer l'enquête, à contacter le commissariat de Forbach.

Adelina mesure 1 m 65, a la peau mate, de longs cheveux bruns et des yeux de couleur marron. Elle aurait une cicatrice sur le bras gauche selon sa famille. Au moment de quitter son quartier, elle portait une veste et des baskets blanches, un jean bleu clair, et un sac à main de marque Burberry.

Le numéro à composer si vous avez des informations à fournir, est le 03 87 84 41 00.